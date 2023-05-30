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НовостиПроисшествия30 мая 2023 8:35

Глава свердловского Управления ГИБДД назвал самую аварийную трассу региона

Расширение трассы до Кургана не предусмотрено
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Накануне глава управления провел рейд на Пермском тракте

Накануне глава управления провел рейд на Пермском тракте

Фото: Ольга ЮШКОВА

Трасса Екатеринбург - Шадринск - Курган является самой аварийной в Свердловской области. Об этом сообщил глава регионаольного Управления ГИБДД Алексей Спиридонов.

- Дорога Екатеринбург – Шадринск – Курган, к сожалению, самая аварийная у нас. Финансирование на расширение этой дороги не запланировано. После того как будут расширены Пермский и Тюменские тракты, патрули оттуда будут передислоцированны на трассу до Кургана, - пояснил Алексей Спиридонов.

Накануне глава УГИБДД по Свердловской области провел объезд Пермского тракта. За последние пять лет на данной трассе было зарегистрировано 400 аварий, в которых 145 человек погибли и 590 травмированы.

- Основными причинами смертельных ДТП из года в год является выезд на встречную полосу и нарушение скоростного режима, - пояснил глава Управления ГИБДД.

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