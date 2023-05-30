Накануне глава управления провел рейд на Пермском тракте
Фото: Ольга ЮШКОВА
Трасса Екатеринбург - Шадринск - Курган является самой аварийной в Свердловской области. Об этом сообщил глава регионаольного Управления ГИБДД Алексей Спиридонов.
- Дорога Екатеринбург – Шадринск – Курган, к сожалению, самая аварийная у нас. Финансирование на расширение этой дороги не запланировано. После того как будут расширены Пермский и Тюменские тракты, патрули оттуда будут передислоцированны на трассу до Кургана, - пояснил Алексей Спиридонов.
Накануне глава УГИБДД по Свердловской области провел объезд Пермского тракта. За последние пять лет на данной трассе было зарегистрировано 400 аварий, в которых 145 человек погибли и 590 травмированы.
- Основными причинами смертельных ДТП из года в год является выезд на встречную полосу и нарушение скоростного режима, - пояснил глава Управления ГИБДД.
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