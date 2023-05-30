Накануне глава управления провел рейд на Пермском тракте Фото: Ольга ЮШКОВА

Трасса Екатеринбург - Шадринск - Курган является самой аварийной в Свердловской области. Об этом сообщил глава регионаольного Управления ГИБДД Алексей Спиридонов.

- Дорога Екатеринбург – Шадринск – Курган, к сожалению, самая аварийная у нас. Финансирование на расширение этой дороги не запланировано. После того как будут расширены Пермский и Тюменские тракты, патрули оттуда будут передислоцированны на трассу до Кургана, - пояснил Алексей Спиридонов.

Накануне глава УГИБДД по Свердловской области провел объезд Пермского тракта. За последние пять лет на данной трассе было зарегистрировано 400 аварий, в которых 145 человек погибли и 590 травмированы.

- Основными причинами смертельных ДТП из года в год является выезд на встречную полосу и нарушение скоростного режима, - пояснил глава Управления ГИБДД.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru