В Нижнем Тагиле огонь уничтожил четыре дома

В тушении пожара были задействованы 8 единиц техники и 38 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле ночью 29 мая произошел пожар на улице Чайковского. Огонь охватил частный дом и быстро перекинулся на соседние здания.

- В 23:23 поступило сообщение о пожаре. На площади 250 квадратных метров повреждены четыре частных жилых дома, сгорели надворные постройки, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара были задействованы 8 единиц техники и 38 человек личного состава. В 00:15 пожарным удалось локализовать огонь. Еще больше получаса спасателям понадобилось, чтобы ликвидировать открытое горние. Поливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 02:27. О пострадавших не сообщается.

Напомним, в Ревде 29 мая произошел пожар на улице Ильича. Огонь охватил сразу четыре частных дома. В пожаре пострадал человек.

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