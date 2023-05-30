Гарик Сукачев, Светлана Сурганова и Валерий Кипелов выступят в Екатеринбурге на рок-фестивале «Кардиограмма»

Фестиваль отечественного рока пройдет на площадке Екатеринбург Арена 10 и 11 июня. Фото: предоставлено организаторами

В Екатеринбурге 10 и 11 июня пройдет масштабный рок-фестиваль «Кардиограмма». На одной сцене выступят Гарик Сукачев, Валерий Кипелов, «Чиж и Ко», Uma2rmaH, «Сурганова и оркестр» и другие легенды отечественного рока. Концерты состоятся на площадке Екатеринбург Арена.

- На два дня это место объединит десятки тысяч любителей хорошей и качественной музыки со всех уголков нашей страны, - обещают организаторы.

Выступления музыкантов будут проходить на двух сценах. На альтернативной сцене, которая будет расположена возле стадиона, выступят: Sellout, «КерамикА», Екатерина Яшникова, Stigmata, «Обними кита», Макс Свобода, «Космонавтов нет», а также уральские музыкальные коллективы.

«Вечерняя сцена» будет установлена в чаше стадиона. Ее участниками станут: Гарик Сукачев, Валерий Кипелов, Владимир Кузьмин, Вадим Самойлов, «Чиж и Ко», Uma2rmaH, «Сурганова и оркестр», Radio Tapok, «Анимация», «Мураками, «Эпидемия», «Гран-куражъ», F.P.G. и «Ундервуд».

Для гостей фестиваля на территории стадиона будут организованы зоны фуд-кортов и зоны для развлечений – с аттракционами. Подробнее с программой и временем выступления звезд вы можете ознакомиться на сайте фестиваля.