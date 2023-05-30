Фото: департамент информполитики Свердловской области

Детекторы транспортного потока появятся еще на восьми участках дорог Свердловской области. По данным департамента информполитики региона, устройства установят на шести локациях ЕКАД, на 11 километре Южного подъезда и на третьем километре Северного подъезда к Нижнему Тагилу.

- Система фиксирует все транспортные средства в потоке. Мониторинг данных позволит подсчитать суточный трафик с разбивкой по часам, полосам и направлениям движения, - рассказали в департаменте информполитики.

Устройства отслеживают и анализируют 28 параметров трафика. Результаты дорожники используют для организации эффективного движения и планирования развития улично-дорожной сети.

В 2023 году на внедрение интеллектуальных транспортных систем, к которым относятся и детекторы, направлено почти 229 миллионов рублей, в том числе 199 миллионов рублей из федерального бюджета, 30 миллионов - из областного.

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