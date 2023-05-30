Специалисты рассказали, как изменились условия пребывания в поликлинике для родителей с маленькими детьми

Фото: ДГБ №8

Проекты по так называемым «бережливым технологиям», разработанные специальным отделом медицинского учреждения планомерно и успешно внедряются в рабочий процесс наряду с приобретением нового оборудования. По словам специалистов, это значительно улучшает качество оказываемой помощи.

заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Детской городской больницы № 8 города Екатеринбурга, врач-педиатр, к.м.н. Константин Голобородько. Фото: ДГБ №8

- В течение прошлого года и первой половины нынешнего в детских поликлиниках Чкаловского района были организованы специальные места комфортного ожидания с игровыми компонентами и бизибордами, улучшили собственно интерьер и распределения потоков, в том числе с помощью новых вывесок и табличек, - говорит заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Детской городской больницы № 8 города Екатеринбурга, врач-педиатр, к.м.н. Константин Голобородько. - Если говорить о новом оборудовании, то среди недавних приобретений можно назвать дефибрилляторы, рабочие столы врача, шкафы для документов, полные комплекты для создания автоматизированных рабочих мест и терминалы электронной очереди. Кроме того, больницу оснастили новейшим прибором для детального исследования лор-органов, системой эндоскопической визуализации, что делает диагностику более широкой и легче переносимой пациентами.

Также, по словам специалиста, усовершенствована работа кол-центра, расширены возможности удалённой записи к врачу, созданы алгоритмы оповещения законного представителя ребёнка об отмене приёма или изменении расписания врача.

- Проделана большая работа по улучшению условий пребывания в поликлинике родителей с маленькими детьми. Начиная с открытой регистратуры с электронной записью и заканчивая оборудованными в соответствии с современными требованиями кабинетами участковых педиатров и врачей-специалистов. Проводится анкетирование родителей пациентов: что устраивает в работе, а что необходимо улучшить. И по результатам этих анкет мы видим значительный прирост удовлетворённости качеством предоставления медицинской помощи на базе нашего медучреждения, - отметил Константин Голобородько.

Также он подчеркнул, что работа в этом направлении не останавливается. Например, продолжается ремонт поликлиники на ул. Санаторной, 22, планируется приобретение нового диагностического оборудования: рентген, УЗИ, ЭКГ, система эндоскопической диагностики, внедряются новые стандартные операционные процедуры.