Отличник несчастен, троечник успешен: исследования ученых УрФУ помогут найти ключ к эмоциональному благополучию выпускников

Ученые исследуют связи эмоционального благополучия и академической успешности, учитывая индивидуальные особенности и различия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заведующая кафедрой педагогики и психологии образования, директор департамента психологии УрФУ Анна Печеркина рассказала, как настроиться на сдачу экзамена и стать успешным по жизни.

Сегодня психологи УрФУ проводят масштабное исследование, в ходе которого нацелены выявить критерии благополучия человека в разных сферах и предложить прикладные инструменты для счастливой жизни. При финансовой поддержке программы «Приоритет–2030» они реализуют проект «Благополучие человека в условиях цифровой трансформации».

- В рамках гранта мы занимаемся этой тематикой, – отметила Анна Печеркина. – В результате хотим посмотреть индивидуальные особенности. Нам важно выявить особенности их проявления. На основании этого разработаем практические рекомендации.

Ученые исследуют связи эмоционального благополучия и академической успешности, учитывая индивидуальные особенности и различия.

По словам Анны Печеркиной, успеваемость и успешность – это разные вещи. Успеваемость — количественная характеристика, она связана с оценкой. Успешность — понятие, связанное с самооценкой. Эти аспекты напрямую не коррелируют. Человек может учиться на «тройки», но оценивать себя успешным и быть эмоционально спокойным. В школе ребенок может быть троечником, а в профессиональном учебном заведении, в другой среде, он проявляет себя по-другому, раскрывает свой потенциал, интерес к учебе.

- Важно понять, что переживать и проявлять эмоции нормально, – отмечает Анна Печеркина. – Мы все с разной степенью радуемся, проявляем гнев и так далее, потому что мы обладаем индивидуальными различиями. Если мы говорим о Едином государственном экзамене, то переживания обоснованы. Ведь оценивается результат 11-летнего обучения, заканчивается целый период жизни, одна ситуация будет меняться на другую. И здесь большую роль играют взрослые. Они помогают осознавать индивидуальные особенности. Здесь важно говорить ребенку: «Ничего, если ты сдашь на другой балл, не тот, на который рассчитывал, жизнь от этого принципиально не изменится».

Задача взрослого — четко, логично продумать и показать разные варианты развития событий, уверена психолог. Это поможет справиться с эмоциональным состоянием и тревожностью.