В Екатеринбурге на девочку едва не упала оконная рама

Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге 29 мая на девочку едва не упала оконная рама. Она вылетела из окна многоэтажки из-за сильного ветра.

- На улице Донбасская, дом 21, вылетевшее от сильного порыва ветра окно, едва не задело девочку на самокате, - рассказали очевидцы telegram-каналу «Екатеринбург с огоньком».

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что у девочки ветром сдувает кепку, но она, испугавшись упавшей прямо за ее спиной рамы, не решается остановиться уезжает.

Напомним, ранее спасатели предупредили свердловчан об усилении ветра 30 мая до 17 метров в секунду и напомнили правила безопасности в непогоду.

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