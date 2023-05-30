В Екатеринбурге на девочку едва не упала оконная рама

Фото: скриншот с видео
В Екатеринбурге 29 мая на девочку едва не упала оконная рама. Она вылетела из окна многоэтажки из-за сильного ветра.
- На улице Донбасская, дом 21, вылетевшее от сильного порыва ветра окно, едва не задело девочку на самокате, - рассказали очевидцы telegram-каналу «Екатеринбург с огоньком».
Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что у девочки ветром сдувает кепку, но она, испугавшись упавшей прямо за ее спиной рамы, не решается остановиться уезжает.
Напомним, ранее спасатели предупредили свердловчан об усилении ветра 30 мая до 17 метров в секунду и напомнили правила безопасности в непогоду.
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