За рулем ВАЗ находилась 36-летняя женщина Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге водитель ВАЗ сбила двух подростков на самокатах. ДТП произошло днем 29 мая около дома № 33 на улице Шевченко.

- По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ при выезде с прилегающей территории на Шевченко допустил столкновение с двумя пешеходами, передвигающимися по тротуару на самокатах, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Мальчиков 13 и 14 лет с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Сотрудники полиции установили, что за рулем ВАЗ находилась 36-летняя женщина, имеющая стаж управления 11 лет. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД привлекалась три раза.

Напомним, 19 мая в Нижнем Тагиле водитель на Lada Granta сбил 14-летнюю школьницу. Девочка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Она получила травмы головы и ушиб колена.

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