Алексей Орлов заявил о нехватке воды в водохранилищах Екатеринбурга

Из-за нехватки воды пришлось корректировать технологию содержания города
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил о нехватке воды в водохранилищах города. Все из-за нехватки осадков и аномальной жары. Воду для города начали брать в Челябинской области.
- Мы вынуждены приступить к перекачке с Нязе-Петровского водохранилища в соседней Челябинской области, потому что уровень воды в наших водоемах у критической отметки. Это серьезная задача, которую нужно решать, - рассказал мэр в прямом эфире «Свердловского областного телевидения».
Алексей Орлов также отметил, что из-за нехватки воды пришлось корректировать технологию содержания города.
- Если до этого улицы серьезно мыли, то сейчас мы их смачиваем из-за большого расхода воды, - рассказал мэр.
Напомним, ранее мы писали, что май 2023-го может стать самым сухим в истории Свердловской области.
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