В Нижнем Тагиле пенсионер отдал телефонным мошенникам 1,7 миллиона рублей

Мошенники убедили мужчину, что тот инвестирует Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пенсионер из Нижнего Тагила отдал мошенникам 1,7 миллиона рублей. Мужчина думал, что инвертирует в акции. Об этом сообщили в МО МВД России «Нижнетагильское».

Накануне в полицию обратился 82-летний мужчина. Он рассказал, что стал жертвой аферистов. Ранее он увидел рекламу брокерского сайта и зарегистрировался на нем. После этого со свердловчанином связался «представитель инвестиционной компании». Он убедил мужчину в надежности. Позже с пенсионером связался уже «руководитель», который предложил внести первую сумму на счет, что мужчина и сделал.

- Через мобильное приложение банка пенсионер перевел 22 тысячи на неизвестный счет, а спустя несколько дней «куратор» предложил инвестировать максимально доступную сумму для увеличения дохода, и пожилой мужчина направил 1 млн 700 тысяч, все свои сбережения, несколькими переводами на разные счета, - рассказали в полиции.

Через несколько дней к мужчине приехал сын. Пенсионер рассказал родственнику как инвестирует. Сын понял, что отец попал на уловку злоумышленников. В отделении полиции уже возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

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