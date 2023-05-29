Больше 18 тысяч свердловских подростков смогут найти себе работу на лето

Подростки смогут писать посты для социальных сетей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше 18 тысяч школьников из Свердловской области смогут найти себе работу на лето. На трудовую занятость из регионального бюджета выделят около 30,5 миллиона рублей. Такое решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Специалисты центров занятости занимаются трудоустройством ребят от 14 до 18 лет. В 2023 году помочь школьникам в поисках работы сможет электронный сервис «Работа России».

- На сегодняшний день в службу занятости с электронным заявлением обратились 890 подростков, почти все из них уже трудоустроены, – рассказала заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова.

Большая часть школьников сможет трудоустроится в летние месяцы. В основном подростки смогут помогать с озеленением территорий, благоустройством площадок, уборкой улиц, расклейка объявлений или реставрацией книг в библиотеке. Помимо этого, ребятам переглодают и творческие профессии, например, они могут создавать афиши, писать посты в социальные сети или создавать цифровые иллюстрации. Рабочий день не превышает четырех часов.

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