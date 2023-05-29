В Нижнем Тагиле водитель на Lada сбил девочку, переходившую дорогу «на зеленый»

Девочку отвезли в больницу. Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

В Нижнем Тагиле водитель на Lada Granta сбил школьницу. Авария произошла днем 29 мая. Об этом порталу TagilCity сообщает отдел пропаганды городского ГИБДД.

За рулем отечественного авто находился 26-летний парень. Он двигался по Ленинскому проспекту в сторону улицы Зари. Молодой человек не стал останавливаться на регулируемом пешеходном переходе, из-за чего и сбил 14-летнюю девочку. Ребенок переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Девочка получила травмы головы и ушиб колена. Ее доставили в больницу, после осмотра отпустили домой. По словам школьницы, она шла в сторону трамвайной остановки.

Автоинспекторам удалось выяснить, что водитель имеет 19 нарушений правил дорожного движения за год. Он утверждает, что просто не успел затормозить, когда девочка выбежала на дорогу. На молодого человека составили протокол, ему назначен штраф в 2,5 тысячи рублей.

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