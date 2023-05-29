В Екатеринбурге продают недостроенный бизнес-центр «Бриг»

Здание отстроено на 72% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на продажу выставили бизнес-центр «Бриг», который находится за Основинским парком. Цена недостроенного объекта достигает 409,4 миллионов рублей. Информация об этом появилась на торговой площадке «Торги-ру».

- Объект незавершенного строительства деловой дом «Парк», ранее БЦ «Бриг» площадью 32,6 тысячи квадратных метра. Степень готовности 72%, - говорится в объявлении.

Помимо этого, в объявлении указано, что землю можно использовать под строительство многоуровневого паркинга вместе с кафе, административным блоком, торговыми залами и газовой котельной. Дата окончания торгов – 1 июня.

Ранее в Екатеринбурге была выстелена на торги половина здания УрФЮИ. Аукцион начинается от 500 миллионов рублей. Общая площадь семиэтажного здания составляет 11,9 тысячи квадратных метров, размер доли - 5 967,1 квадратного метра.

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