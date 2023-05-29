Свердловские предприниматели отправились в Иран с бизнес-миссией

Двенадцать предприятий налаживают деловые контакты с партнерами. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Предприниматели из Свердловской области отправились в Иран с бизнес-миссией. Поездка состоялась под руководством заместителя губернатора региона Василия Козлова. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Двенадцать предприятий налаживают деловые контакты с партнерами. В состав делегации вошли бизнесмены промышленного производства, медицинского оборудования, труб и керамики. Главная цель поездки – продвижение продукции уральских предпринимателей.

- Партнерские связи Свердловской области и Ирана имеют свою давнюю историю. Еще в советские времена наш знаменитый завод Уралмаш поставлял на иранский рынок нефтедобывающее оборудование, – сказал Василий Козлов.

Помимо этого, ранее уральцы участвовали в оснащении Исфаханского металлургического завода и атомной электростанции «Бушер». Свердловчане также помогали иранцам в проектировании и строительстве фабрик.

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