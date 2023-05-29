Пенсионерка из Алапаевска, пытаясь заработать на бирже, потеряла больше 800 тысяч рублей

Мошенники представились пенсионерке брокерами Фото: Мария ЛЕНЦ

В Алапаевске пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников. Пытаясь обогатиться на бирже, она потеряла несколько сотен тысяч рублей. Об этом сообщили в МО МВД России «Алапаевский».

Накануне в отделение местной полиции обратилась 78-летняя женщина. Она рассказала, что в поисках дополнительного заработка решила инвестировать в акции крупной газодобывающей компании. Однако вместе прибыли, она сама лишилась денег. Еще в начале мая в интернете пенсионерка нашла сайт, где зарегистрировалась. После этого с ней связался «менеджер», который попросил женщину внести 100 долларов на инвестиционный счет, чтобы начать зарабатывать. Так женщина сделала еще несколько переводов.

- Через некоторое время заявительнице все это надоело, и она сказала, что больше не желает в этом участвовать. Тогда ей перезвонил мужчина, который сообщил, что денежные средства в сумме 9100 рублей, можно вывести, для этого необходимо открыть новый счет. Мужчина попросил назвать номер банковской карты, а также скинул ссылку для установки специального приложения, чтобы ей вернулись деньги, - рассказали в полиции.

Женщина послушала специалиста. Однако с ее счета начали списываться деньги, а «брокеры» перестали выходить на связь. Так пенсионерка и поняла, что ее обманули. Мошенники причинили ей ущерб больше, чем в 800 тысяч рублей. По данному факту полицию уже возбудили уголовное дело за мошенничество.

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