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НовостиОбщество29 мая 2023 14:25

В Екатеринбурге 58 шашлычников оштрафовали на общую сумму в 120 тысяч рублей

Еще 33 попавшихся на разведении огня могут оштрафовать в ближайшее время
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
В выходные в районе Екатеринбурга действовали шесть природных пожаров

В выходные в районе Екатеринбурга действовали шесть природных пожаров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувшие выходные в Екатеринбурге сотрудники МЧС и представители муниципалитета совместно проверяли, кто из жителей нарушает особый противопожарный режим (его ввели в столице Урала еще 8 апреля. - Прим. ред.). В итоге 91 нарушение за два дня. То шашлыки кто-то жарил, то просто огонь разводил.

- На данный момент к ответственности привлечены 58 человек из 91 – остальные предстанут перед административными комиссиями районов в ближайшее время, - прокомментировали в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Общая сумма наложенных на горожан штрафов составила 120 тысяч рублей.

Добавим, что в выходные в районе Екатеринбурга действовало шесть природных пожаров. Четыре из них к понедельнику ликвидировали. Еще два локализовали.