В Екатеринбурге 58 шашлычников оштрафовали на общую сумму в 120 тысяч рублей

В выходные в районе Екатеринбурга действовали шесть природных пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувшие выходные в Екатеринбурге сотрудники МЧС и представители муниципалитета совместно проверяли, кто из жителей нарушает особый противопожарный режим (его ввели в столице Урала еще 8 апреля. - Прим. ред.). В итоге 91 нарушение за два дня. То шашлыки кто-то жарил, то просто огонь разводил.

- На данный момент к ответственности привлечены 58 человек из 91 – остальные предстанут перед административными комиссиями районов в ближайшее время, - прокомментировали в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Общая сумма наложенных на горожан штрафов составила 120 тысяч рублей.

Добавим, что в выходные в районе Екатеринбурга действовало шесть природных пожаров. Четыре из них к понедельнику ликвидировали. Еще два локализовали.