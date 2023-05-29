Свердловские синоптики предупредили о едком смоге

Едкий дым рассеется к 3 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Высокие температуры и отсутствие осадков вызывает скопление вредных примесей в воздухе. Уральские синоптики предупредили о том, что регион накроет смог.

- С 29 мая по 3 июня в Свердловской области сохранятся неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - сообщает официальный сайт Свердловского гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют, что в регионе с 29 мая до 1 июня сохраняется высокая пожароопасность. Уральцы еще успеют насладиться жарой, так как аномально высокая температура в области ожидается с 29 мая по 3 июня.

В ближайшие дни ожидается температура воздуха до +33 градусов. После ожидается понижение температуры на 5-7 градусов. Возможны кратковременные грозы и дожди.

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