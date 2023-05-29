На Урале прокуратура обязала выдать ребенку с ДЦП инвалидную коляску и слуховой аппарат

Заявление на получение средств реабилитации было передано еще в ноябре 2021 года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В прокуратуру Ачитского района обратились родные семилетней девочки, имеющей ограниченные возможности здоровья. После этого сотрудники ведомства провели проверку по факту. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Как сообщает прокуратура, девочка нуждается в прогулочном кресле-коляске с поддержкой головы и тела для больных ДЦП. Также ребенку необходим заушный слуховой цифровой аппарат.
- Законным представителем несовершеннолетней в ноябре 2021 года было подано заявление об обеспечении техническими средствами реабилитации. Однако несовершеннолетняя ими обеспечена не была, - сообщает областная прокуратура. - В целях защиты прав несовершеннолетней на социальную помощь прокуратура Ачитского района направила исковое заявление в Красноуфимский районный суд.
После этого фонд соцстрахования предоставил семилетней девочке кресло-коляску прогулочную, а также слуховой аппарат.
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