На Урале прокуратура обязала выдать ребенку с ДЦП инвалидную коляску и слуховой аппарат

Заявление на получение средств реабилитации было передано еще в ноябре 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуру Ачитского района обратились родные семилетней девочки, имеющей ограниченные возможности здоровья. После этого сотрудники ведомства провели проверку по факту. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как сообщает прокуратура, девочка нуждается в прогулочном кресле-коляске с поддержкой головы и тела для больных ДЦП. Также ребенку необходим заушный слуховой цифровой аппарат.

- Законным представителем несовершеннолетней в ноябре 2021 года было подано заявление об обеспечении техническими средствами реабилитации. Однако несовершеннолетняя ими обеспечена не была, - сообщает областная прокуратура. - В целях защиты прав несовершеннолетней на социальную помощь прокуратура Ачитского района направила исковое заявление в Красноуфимский районный суд.

После этого фонд соцстрахования предоставил семилетней девочке кресло-коляску прогулочную, а также слуховой аппарат.

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