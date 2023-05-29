Мэрия Екатеринбурга продлит договоры с застройщиками, занимающимися реновацией

Если территория долгое время нее осваивается, то с ней договор прекращают Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Екатеринбурга готовы продлить соглашения с застройщиками по развитию территорий. В городе большое количество участков с домами, подлежащими сносу. А для того, чтобы территории не были в запустении, чиновники готовы предложить иные модели застройки. Об этом сообщает портал 66.ru со ссылкой на собеседника в администрации.

- Там, где работа ведется, но не отработана вся территория, договоры будут продлены. А там, где еще не начинались, будут предложены механизмы комплексного развития территории, если жильцы согласятся, - рассказал собеседник порталу 66.ru.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга «КП-Екатеринбург» подтвердили, что часть договоров проектов по развитию застроенных территорий (РЗТ) исполняются и их расторгают. Другая часть, на которых идет освоение, - продлевается. В случае, если освоения территорий нет на протяжении нескольких лет, то договор прекращается.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru