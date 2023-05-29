На Урале ликвидирована крупная сеть нарколабораторий

Фото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области
В Свердловской области пресекли деятельность группы преступников, работавших на нарколабораторию и сеть курьеров. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ региона.
- Вблизи Первоуральска, Невьянска и села Шайдуриха оперативники регионального ФСБ ликвидировали сеть лабораторий, производивших наркотическое средство. Задержано пять человек, занимавшихся производством наркотического средства, а также пять наркокурьеров. Из незаконного оборота изъято 22 килограмма запрещенного вещества, - сообщает пресс-служба регионального ФСБ.
Также на месте было изъято оборудование, материал для упаковки веществ, прекурсоры и химические реактивы свыше 1000 литров. Из них в лаборатории преступники хотели сделать порядка 20 килограммов наркотиков.
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