На Урале ликвидирована крупная сеть нарколабораторий

Фото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области

В Свердловской области пресекли деятельность группы преступников, работавших на нарколабораторию и сеть курьеров. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ региона.

- Вблизи Первоуральска, Невьянска и села Шайдуриха оперативники регионального ФСБ ликвидировали сеть лабораторий, производивших наркотическое средство. Задержано пять человек, занимавшихся производством наркотического средства, а также пять наркокурьеров. Из незаконного оборота изъято 22 килограмма запрещенного вещества, - сообщает пресс-служба регионального ФСБ.

Также на месте было изъято оборудование, материал для упаковки веществ, прекурсоры и химические реактивы свыше 1000 литров. Из них в лаборатории преступники хотели сделать порядка 20 килограммов наркотиков.

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