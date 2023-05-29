Мобилизованный лейтенант ГИБДД из Первоуральска погиб в зоне СВО

Дмитрий Антропов ушел на службу в сентябре прошлого года. Фото: скриншот видео паблика «[PVK] Первоуральск»

Уроженец Первоуральска погиб в зоне проведения спецоперации. Дмитрий Антропов был призван на службу 26 сентября 2022 года. До призыва мужчина был старшим лейтенантом ГИБДД города.

- Дмитрий Антропов погиб на СВО. Уже известно, что прощание и похороны с бойца пройдут 31 мая в 11:00 в церкви Екатерины Великомученицы в Первоуральске, - подтвердили «КП-Екатеринбург» в городской администрации.

Как пишет паблик во «Вконтакте» «[PVK] Первоуральск», Дмитрий Антропов с февраля 2023 года служил в батальоне ДНР «Спарта». Военнослужащий получил позывной «Дэпас».

Дмитрий погиб 8 мая. В составе группы он выполнял задание по эвакуации тяжелораненых бойцов и был убит в результате прямого попадания ракетного комплекса ПТУР.

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