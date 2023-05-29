Телефонные мошенники обокрали екатеринбуржцев на восемь миллионов рублей

Пострадали от мошенников как пенсионеры, так и работающие екатеринбуржцы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за минувшие выходные, 27-28 мая, телефонные мошенники похитили восемь миллионов рублей у жителей. Аферисты представлялись абонентам правоохранителями, а также службой безопасности банков. Лжеспециалисты звонили пострадавшим и предупреждали, что от их имени поданы заявки на кредиты. Аннулировать их предлагали по переводу средств на «безопасные счета».

Обманутыми стали специалисты – инженер, электрик, специалист по кадрам, а также один пенсионер.

- Звонившие называли персональные данные собеседников, оказывали психологическое давление. По данным фактам было заведено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, - сообщает УМВД по городу Екатеринбургу.

Полицейские просят екатеринбуржцев быть бдительными и помнить, что сотрудники банка никогда не звонят клиентам. Также не нужно передавать свои персональные данные третьим лицам.

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