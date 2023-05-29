Депутаты Екатеринбурга организовали диспансеризацию для инвалидов

Фото: предоставил Дмитрий Иванов
В Екатеринбурге депутаты медицинской фракции организовали диспансеризацию для людей с ограниченными возможностями здоровья. Обследование здоровья проходило в поликлинике № 2 ЦГКБ № 24. Оно было организовано депутатом медфракции гордумы Анастасией Немец.
Фото: предоставил Дмитрий Иванов
- Особую благодарность выражаю сотрудникам, которые собрали специалистов на одном этаже. А также в короткие сроки, грамотно и профессионально обследовали всех пришедших пациентов, - рассказала Анастасия Немец.
Проверить здоровье могли не только маломобильные люди, но также их сопровождающие. В рамках обследования они сдали расширенный анализ крови, проверили внутриглазное и артериальное давление. Врачи-окулисты, а также гинекологи проконсультировали пациентов.
Фото: предоставил Дмитрий Иванов
- Жителям комфортно в течение получаса пройти полный чекап организма. Это позволяет врачам отслеживать состояние здоровья горожан, проводить профилактику хронических заболеваний, – сообщил председатель медицинской фракции в городской думе Алексей Вихарев.
Фото: предоставил Дмитрий Иванов
Свое здоровье в поликлинике проверили более 50 человек. В этом медицинском учреждении создана максимально доступная среда для людей на инвалидных креслах. Свое здоровье в поликлинике проверили более 50 человек.
В пунктах, организованных медфракцией, свое здоровье проверили более 10 тысяч жителей Екатеринбурга.
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