Суд снова перенес заседание по делу свердловского десантника, подозреваемого в коррупции

Заседание по делу Евгения Тетерина перенесли на четыре месяца
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Суд снова перенес заседание по делу свердловского десантника Евгения Тетерина, подозреваемого в посредничестве в передаче взятки.
- Заседание отложено до 25 сентября 2023 года, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Верх-Исетского районного суда.
Это позволит Евгению Тетерину вернуться в зону СВО, где он работает помощником уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой.
Напомним, ранее заседание было также отложено после предоставленного суду письма Татьяны Мерзляковой о направлении Евгения Тетерина в качестве руководителя мобильной общественной приемной в зону СВО.
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