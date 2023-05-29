В Ревде огонь охватил четыре жилых дома

В результате пожара погиб один человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде 29 мая произошел пожар на улице Ильича. Огонь охватил площадь не менее 350 квадратных метров, а также частные жилые дома. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь охватил сразу четыре частных дома. К месту происшествия приехали 22 спасателя. Пожар помогают ликвидировать 8 единиц спецтехники.

- В 15:07 возгорание удалось локализовать на площади 350 квадратных метров. В результате пожара пострадал 1 человек, он госпитализирован в медучреждение, - сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС. Ранее под Новоуральском задержали 18-летнего парня. Его обвинили в поджогах частной собственности. В региональном СКР сообщали, что молодой человек после ссоры с владельцем решил сжечь дом.