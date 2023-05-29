Движение транспорта во время перекрытия будет направлено по улицам Краснофлотцев, Стачек и Фронтовых Бригад Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Эльмаше продлили перекрытие улицы Бабушкина, от дома № 12 до улицы Фронтовых Бригад. Проезд будет закрыт с 2 июня до 15 октября.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

На участке, о котором идет речь, рабочие «ЖБИ 2020» проведут ремонт тепломагистрали. По завершении работ строители восстановят все элементы нарушенного благоустройства.

В мэрии отметили, что во время ремонтных работ к домам № 1/1, 2, 2а, 5а, 6в, 7, 9, 11 на улице Бабушкина будет обеспечен проезд.

Движение транспорта во время перекрытия будет направлено по улицам Краснофлотцев, Стачек и Фронтовых Бригад.

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