Движение транспорта во время перекрытия будет направлено по улицам Краснофлотцев, Стачек и Фронтовых Бригад
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Эльмаше продлили перекрытие улицы Бабушкина, от дома № 12 до улицы Фронтовых Бригад. Проезд будет закрыт с 2 июня до 15 октября.
- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - рассказали в администрации Екатеринбурга.
На участке, о котором идет речь, рабочие «ЖБИ 2020» проведут ремонт тепломагистрали. По завершении работ строители восстановят все элементы нарушенного благоустройства.
В мэрии отметили, что во время ремонтных работ к домам № 1/1, 2, 2а, 5а, 6в, 7, 9, 11 на улице Бабушкина будет обеспечен проезд.
Движение транспорта во время перекрытия будет направлено по улицам Краснофлотцев, Стачек и Фронтовых Бригад.
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