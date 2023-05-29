На Свердловскую область приходится более четверти всех высоких и экстремально высоких загрязнений пресных вод по всей стране
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Свердловская область возглавила рейтинг по загрязнению водоемов. Об этом сообщила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основываясь на данных Росгидромета за 2022 год.
- Из-за обилия промышленных предприятий экология региона традиционно испытывает на себе значительную нагрузку, - сообщает пресс-служба сети. - Именно на Свердловскую область приходится более четверти всех высоких и экстремально высоких загрязнений пресных вод по всей стране.
В регионе было выявлено 647 случаев высоких и экстремально высоких загрязнений. Из них 514 высоких загрязнений в реках Тобол, Кама, Обь, а также малых водных объектах и 133 экстремально высоких загрязнения - рек Черная, Тальтия, Салда и 20 других.
Фото: скриншот
Специалисты отмечают, что чаще всего в водоемах фиксируется переизбыток соединений марганца, соединений цинка, легкоокисляемых органических веществ, нитритного азота и соединений меди.
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