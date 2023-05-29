Врачи Центра медицины катастроф Свердловской области получили новую форму

Фото: Фонд святой Екатерины

Врачи медицины катастроф Свердловской области к 30-летию работы Центра получили новую форму от Фонда святой Екатерины. На 300 комплектов, которые рассчитаны для работы в разное время года потратили около 10 миллионов рублей.

- Новая форма сделана и с умом, и с фантазией, и с высоким качеством, - рассказал главный врач Центра медицины катастроф Свердловской области Виктор Попов. - Уверен, что сотрудники заслужили такое отношение своей активной работой в сложный период пандемии.

Фото: Фонд святой Екатерины

Новая форма полностью сшита из российских тканей. Фирменный темно-синий цвет, светоотражающие полосы и шевроны были сохранены. При пошиве комплектов учитывалось, то, что врачи медицины катастроф работают, в том числе в условиях перепадов температур, механических воздействий и в ограниченном пространстве, при перелетах в вертолете и выездах на машинах.

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