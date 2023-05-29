Тагильчанина будут судить за убийство из ревности

Тагильчанин признал вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле предстанет перед судом 35-летний мужчина, обвиняемый по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, ночью 15 января он зарезал незнакомого 46-летнего мужчину, который пришел в гости к его подруге, где они распивали алкоголь.

- К девушке пришел ранее незнакомый обвиняемому мужчина, который вступил с обвиняемым в спровоцированный им на почве ревности к девушке конфликт, - рассказали в региональной прокуратуре. - В ходе непродолжительной ссоры обвиняемый взял в руку нож и с силой нанес им потерпевшему не менее пяти ударов по левому плечу, груди, животу, левой кисти.

Девушка пыталась вызвать скорую, но обвиняемый разбил ее телефон и не дал позвать на помощь. Мужчина скончался на месте спустя непродолжительное время.

Обвиняемый признал вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее он был неоднократно судим за совершение преступлений против жизни и здоровья, в том числе повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Уголовное дело рассмотрит Дзержинский районный суд.

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