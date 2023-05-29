В лицее № 3 Екатеринбурга педагог унижала четвероклассников

В департаменте образования подтвердили, что педагог некорректно разговаривала со школьниками
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге ученики лицея № 3 пожаловались родителям на унижения со стороны педагога. Учащиеся четвертого класса выслушивали от классной руководительницы претензии и обзывательства. Как сообщает информационный портал Е1, учитель осуждает детей за невыполненные задания, непослушания.
- Ты обнаглел так, что от тебя мать твоя устала. Этот как дураком был, так и остался. Чему научился за четыре года? У меня первоклассники знают больше, - передает портал Е1 слова учителя.
В городском Департаменте образования «КП-Екатеринбург» сообщили, что классный руководитель работает в лицее с 1993 года. А ее педагогический стаж – 35 лет. Также в ведомстве подтверждают факт ее некорректного разговора со школьниками, нарушающими дисциплину.
- Подтверждено, что родители обращались для записи на прием к директору. Проведена беседа с классным руководителем, взята объяснительная. Также учителю указано на необходимость соблюдения требований законодательства в части защиты несовершеннолетних от психического воздействия, - сообщили «КП-Екатеринбург» в Департаменте образования Екатеринбурга. - Запланировано совещание с педагогическим коллективом. Проведены дополнительные профилактические беседы классного руководителя с обучающимися.
В сентябре в лицее проведут родительское собрание с участием психолога. А школьников проверят на уровень тревожности с разрешения родителей.
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