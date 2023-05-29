Кандидаты, получившие наибольшее число голосов, будут баллотироваться от партии в единый день голосования Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прошло предварительное голосование «Единой России» по выборам в гордуму. Согласно опубликованным на сайте партии данным, больше всего голосов получил глава города Алексей Орлов - 56,4 тысячи.

На втором месте депутат Госдумы Антон Шипулин. За него проголосовали почти 49,2 тысячи человека, на третьем депутат заксобрания Свердловской области Сергей Корякин, получивший 42,7 тысяч голосов.

Голосование прохолодило с 22 по 28 мая. Кандидаты, получившие наибольшее число голосов, будут баллотироваться от партии в единый день голосования - 10 сентября.

Напомним, 31 марта 2023 года прошли общественные слушания, участники которых одобрили поправки в Устав города, меняющие схему выборов в городскую думу. По новой схеме в гордуме будет 35 депутатов, 10 из которых проходят по партийным спискам. Еще 25 – по округам.

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