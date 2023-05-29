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НовостиОбщество29 мая 2023 7:10

Под Ревдой расширят опасный участок трассы, где погиб ребенок

Приезжая часть станет четырехполосной до Ачита
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
До 2024 года планируется вдвое расширить проезжую часть

До 2024 года планируется вдвое расширить проезжую часть

Фото: Олег ГАЛИМОВ

Под Ревдой расширят опасный участок Пермского тракта. Об этом рассказал глава свердловского Управления Госавтоинспекции Алексей Спиридонов. До 2024 года планируется вдвое расширить проезжую часть. В январе в результате выезда на встречную полосу здесь погиб ребенок.

- Раньше между полосами стояло композитное ограждение. Водители боялись и прижимались к обочине справа. Задевали колесом обочину, колесо спускалось, и начинали тянуть руль влево. И машина практически под прямым углом выходила на встречку, - пояснил Алексей Спиридонов. Стоит отметить, что расширение данного участка будет производиться в рамках строительства трассы Москва-Казань-Екатеринбург-Тюмень.

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