Под Ревдой расширят опасный участок трассы, где погиб ребенок

До 2024 года планируется вдвое расширить проезжую часть Фото: Олег ГАЛИМОВ

Под Ревдой расширят опасный участок Пермского тракта. Об этом рассказал глава свердловского Управления Госавтоинспекции Алексей Спиридонов. До 2024 года планируется вдвое расширить проезжую часть. В январе в результате выезда на встречную полосу здесь погиб ребенок.

- Раньше между полосами стояло композитное ограждение. Водители боялись и прижимались к обочине справа. Задевали колесом обочину, колесо спускалось, и начинали тянуть руль влево. И машина практически под прямым углом выходила на встречку, - пояснил Алексей Спиридонов. Стоит отметить, что расширение данного участка будет производиться в рамках строительства трассы Москва-Казань-Екатеринбург-Тюмень.

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