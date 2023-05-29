В Екатеринбурге полетел пух

В городе полетел пух ивы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в конце мая полетел пух. Пушить начали ивы, которых в городе также достаточно много. Для тополей еще рано - от них пух полетит в июне.

- Ивы могут быть и деревьями и кустарниками, которые не всегда растут рядом с водой, - ранее рассказывал Александр Ермошин, доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий Института естественных наук и математики УрФУ. - И сейчас пушат в основном разные виды ив, которых много и в городе, и вокруг него. К ним еще примешиваются травы, например мать-и-мачеха, которая расцвела раньше всех практически. У ее семян тоже есть волокна-парашютики.

Напомним, в прошлом году пух в Екатеринбурге полетел позже, и его было меньше. Все из-за прохладной погоды. А вот в 2021 году еще в конце мая пуха было предостаточно. Мы говорили с врачом пульмонологом-аллергологом о том, может ли тополиный пух стать причиной аллергической реакции и как обезопасить себя от этого неприятного, но, к счастью, временного явления.

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