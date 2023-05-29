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НовостиОбщество29 мая 2023 5:20

В Академическом прошел фестиваль двойняшек и тройняшек

Мероприятие было приурочено к Международному дню близнецов
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: akademekb

Фото: akademekb

В Академическом районе Екатеринбурга 28 мая прошел фестиваль двойняшек и тройняшек. Мероприятие было приурочено к Международному дню близнецов. Об этом сообщается на сайте akademekb.

- Четыре мамы близнецов решили организовать в районе такой праздник. Мы поддержали замечательную идею, - рассказал глава Академического района Николай Смирнягин. - Это настоящее счастье, что в Академическом такие замечательные родители, которые хотят подарить радость не только своим детям, но другим.

Программа была рассчитана на детей разных возрастов. Поэтому на фестивале были организованы парад двойных и тройных колясок, «Катипарад», «Пузырьпарад» и парад воздушных змеев и другие. Детям за участие вручали призы и подарки.

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