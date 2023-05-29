Выставка откроется на станции «Площадь 1905 года» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В метро Екатеринбурга пройдет выставка детских рисунков. Горожане смогут проголосовать за понравившуюся работу.

- 1 июня на станции «Площадь 1905 года» состоится открытие выставки детских рисунков на тему «Екатеринбург - город будущего», приуроченной к 300-летию города и Дню защиты детей, - рассказали в группе во «ВКонтакте» метрополитена.

На выставке будут размещены предварительно отобранные работы детей в возрасте от 5 до 14 лет. Проголосовать за понравившийся рисунок можно в период с 1 по 30 июня на официальном сайте метрополитена.

По итогам голосования будут определены три победителя в трех возрастных категориях. Они будут награждены специальными призами в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга.

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