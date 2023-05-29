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НовостиОбщество29 мая 2023 4:38

В метро Екатеринбурга пройдет выставка детских рисунков

Горожане смогут проголосовать за понравившуюся работу
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Выставка откроется на станции «Площадь 1905 года»

Выставка откроется на станции «Площадь 1905 года»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В метро Екатеринбурга пройдет выставка детских рисунков. Горожане смогут проголосовать за понравившуюся работу.

- 1 июня на станции «Площадь 1905 года» состоится открытие выставки детских рисунков на тему «Екатеринбург - город будущего», приуроченной к 300-летию города и Дню защиты детей, - рассказали в группе во «ВКонтакте» метрополитена.

На выставке будут размещены предварительно отобранные работы детей в возрасте от 5 до 14 лет. Проголосовать за понравившийся рисунок можно в период с 1 по 30 июня на официальном сайте метрополитена.

По итогам голосования будут определены три победителя в трех возрастных категориях. Они будут награждены специальными призами в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга.

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