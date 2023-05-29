Синоптики рассказали, когда спадет жара в Свердловской области

Жара ослабеет на 4-6 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уральском гидрометцентре рассказали, когда спадет жара в Свердловской области.

- В последние два дня мая длительное всевластье антициклона все же пошатнется, - рассказала главный синоптик Галина Шепоренко. - Атмосферный фронт проследует через территорию Свердловской области с кратковременным дождем, осадки более вероятны в северных и горных районах области. Жара ослабеет на 4-6 градусов.

По данным синоптиков, 30-31 мая в нашем регионе ожидается ночью +10…+15 градусов, днем +22…+27 градусов.

Ранее спасатели выпустили предупреждение об аномальной жаре в Свердловской области. Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасного поведения и напоминают, что в период сильной жары возможно осложнение пожароопасной обстановки.

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