Синоптики рассказали, когда спадет жара в Свердловской области

Жара ослабеет на 4-6 градусов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Уральском гидрометцентре рассказали, когда спадет жара в Свердловской области.
- В последние два дня мая длительное всевластье антициклона все же пошатнется, - рассказала главный синоптик Галина Шепоренко. - Атмосферный фронт проследует через территорию Свердловской области с кратковременным дождем, осадки более вероятны в северных и горных районах области. Жара ослабеет на 4-6 градусов.
По данным синоптиков, 30-31 мая в нашем регионе ожидается ночью +10…+15 градусов, днем +22…+27 градусов.
Ранее спасатели выпустили предупреждение об аномальной жаре в Свердловской области. Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасного поведения и напоминают, что в период сильной жары возможно осложнение пожароопасной обстановки.
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