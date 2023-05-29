В Екатеринбурге из-за пожара на крыше из дома эвакуировались 44 человека

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В Екатеринбурге вечером 28 мая произошел пожар на крыше дома на улице Саперов. Из девятиэтажки до прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуировались 44 человека, из них 3 ребенка.
- На площади 1 квадратный метр поврежден электрокабель на кровле муниципального девятиэтажного жилого дома. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 7 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
Пожар ликвидирован пожарно-спасательными подразделениями первичными средствами пожаротушения.
Напомним, в селе Тарасково Новоуральского округа в пожаре погибли четыре человека. Огонь охватил частный дом в ночь на 27 мая.
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