На концерте в Екатеринбурге Баста презентовал новую песню

Концерт прошел 28 мая в Екатеринбурге
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Рэпер Баста на сцене «МТС Live Холл» 28 мая презентовал новую песню. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали слушатели, которые находятся на его выступлении.
Как говорит фанатка музыканта Татьяна, которой удалось заснять небольшой отрывок новой композиции, Баста не сказал даже ее названия.
- Я написал ее недавно. Еще нигде с ней не выступал. Так что эта премьера специально для Екатеринбурга, - заявил Баста со сцены.
Новую композицию услышали сразу около 15-ти тысяч человек, на концерт был объявлен солд-аут, билеты были куплены все до единого. Из-за чего перед началом шоу скопились громадные пробки на подъезде к «Екатеринбург-Экспо», а затем и длинные очереди, и толпы уже на самой концертной площадке.
В прошлом году на концерте артиста в Екатеринбурге случилось по-настоящему трогательное событие. Влюбленная пара приехала на выступление прямо из Сургута. В приглушенном свете Баста пел песню «Ты была права», в это время мужчина встал на одно колено и сделал предложение своей возлюбленной.
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