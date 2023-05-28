Во время перевозки из Санкт-Петербурга в Екатеринбург погибла лиса

Лиса погибла во время поездки. Фото: питомник MyPetFoxCompany во "Вконтакте"

Перевозчика животных обвинили в смерти лисы, которая ехала из Санкт-Петербурга в Екатеринбург. Заказчиком перевозки выступил уральский питомник MyPetFoxCompany, перевозчиком оказалась компания «Петстур».

Как рассказывают в питомнике, из Петербурга на Урал ехали сразу три лисы, но в итоге, доехали только две, и обе в обезвоженном состоянии.

- Ехали они отдельно каждый в своей переноске. В переносках были миски для воды и еды. По прибытию выяснилось, что живыми доехали только двое, третья лисичка умерла, и об этом они даже не были в курсе, - рассказывает представительница питомника во «Вконтакте».

По словам владельцев MyPetFoxCompany, животные ехали в закрытом багажнике, в духоте без еды и воды. Выжившие лисы были в тяжелом состоянии и не могли напиться около часа.

В комментариях под постом компания по перевозке животных «Петстур» ответила владельцам погибшей лисы. Администрация принесла извинения пострадавшей стороне.

- Мы делаем все возможное для того, чтобы перевозка питомцев происходила в лучших условиях и постоянно стремимся к улучшению качества оказываемых нами услуг. Лисы были переданы к перевозке в собственных клетках не соответствующих размерам животных, на что при контроле автомобиля в пути мы обратили внимание и сняли видео как наглядный материал для водителей и менеджеров о том, что в таких клетках нельзя принимать животных к перевозке, - сообщили в компании.

Как объясняют в «Петстур», открывать тару было нельзя из соображений безопасности, так как лисы дикие.

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