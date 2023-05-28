Житель Екатеринбурга обнаружил мертвую мышь в заказе на маркетплейсе

Мужчина заказал кроссовки для дочери Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга заказал для своей дочки две пары обуви на маркетплейсе Ozon, но помимо новой обуви, в заказе была еще и мертвая мышь. По его словам, коробка источала неприятный запах, а его причина выяснилась лишь когда ребенок достал обувь для примерки.

- В очередной раз получили заказ из Ozon, и были в шоке от увиденного. Сталкиваемся с таким в первый раз. Дочери 2,6 годика, она очень испугалась. Внутри кроссовка была шерсть, - рассказал порталу «Е1» екатеринбуржец.

Семья написала жалобу в службу поддержки, а также написал заявку на оформление возврата товара. В пресс-службе порталу прокомментировали инцидент.

- В Ozon налажен процесс санитарной обработки на наших объектах, регулярно проводим профилактику от вредителей, в том числе дератизацию. Поэтому такой случай — единичен, но мы обязательно устраним его причину, - сообщили в пресс-службе.

Также там уточнили, что с пострадавшим клиентом уже связались. Представители маркетплейса принесли извинения. На заказ оформлен возврат.

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