На Среднем Урале 690 детей получили электронное свидетельство о рождении

Родители могут оформить свидетельство о рождении через Госуслуги Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Свердловской области с начала года родители 690 малышей оформили электронное свидетельство о рождении через портал Госуслуг. Об этом рассказали в Департаменте информационной политики региона.

Всего же в области родились 14 тысяч детей, но только 5% родителей воспользовались цифровым методом. При этом, такой способ оформления свидетельства о рождении малыша не сложен, обязательным условием является то, что оба родителя должны быть зарегистрированы на Госуслугах.

- Все документы подаются в электронной форме. Физически получить метрику можно в ЗАГСе в удобное время, - уточняют в ДИПе.

Сотрудник ЗАГСа зарегистрирует рождение ребенка уже на следующий день после поступления документов с Госуслуг. После этого в личный кабинет мамы на портале придет уведомление о государственной регистрации с реквизитами актовой записи о рождении. Запись из реестра ЗАГС сразу же поступит в Социальный фонд, который направит в личный кабинет матери номер СНИЛС ребенка.

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