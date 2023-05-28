У свердловчан нашли взрывчатку, огнестрельное оружие и патроны

порох, найденный у нарушителя. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В Свердловской области сотрудники ГУФСИН провели рейд по выявлению незаконного оружия. Искали его не у осужденных, а у граждан на свободе. В итоге, в ходе рейда «Арсенал» сотрудники нашли множество нарушений.

- Сотрудниками правоохранительных органов были изъяты из незаконного оборота 7 единиц оружия, 135 патронов различного калибра, около 400 грамм взрывчатых веществ, а также более 80 единиц основных частей огнестрельного оружия, - сообщил пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 222, 223, 223.1 Уголовного кодекса РФ: «Незаконное приобретение передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия», «Незаконное изготовление оружия», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ».

Цель оперативно-профилактического мероприятия заключалась в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru