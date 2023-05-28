Средняя зарплата в Свердловской области выросла до более, чем 60-ти тысяч рублей

В среднем зарплата на Урале выросла на 9,7% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Средняя заработная плата свердловчан в марте достигла 60 719 рублей. Такие данные приводят в Свердловскстате. Относительно марта прошлого года, она повысилась на 9,7%. Однако в минувшем марте были и те, кто заработал около ста тысяч рублей.

В рейтинге самых высокооплачиваемых отраслей попали профессии в сфере финансов и страхования - 107 738 рублей, что на 8,5% выше относительно прошлого года. Сюда же отнеслись специальности в сфере IT и связи - 101 991 рубль, это выше, чем в прошлом году на 7,6%.

Чуть меньше в марте заработали ученые, которые занимаются исследованиями и разработками, в среднем 94 808 рублей, что выше на 13%, чем в прошлом году.

В сфере добычи прлезных ископаемых, а также транспортировки и хранения сотрудники получают от 69 107 рублей до 62 246 рублей. В госуправлении и военной безопасности специалисты в марте заработали 60 524 рублея, это на 21,2% больше аналогичного периода прошлого года.

В сфере культуры, досуга и спорта сотрудники заработали в марте 59 884 рубля – на 16,3% выше, чем показатель марта 2022 года. В здравоохранении и соцуслугах специалисты получили в марте по 53 055 рублей, выше на 9,4%. В торговле сотрудники заработали 50 939 рублей, а в сфере образования – 48 015 рублей, на 12% и 11% зарплаты в этих областях увеличились относительного прошлогодних показателей.

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