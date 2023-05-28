Евгений Ройзман* попал в ДТП под Екатеринбургом

Участие в ДТП бывшего мэра Екатеринбурга подтвердил его адвокат Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* (признан в РФ иностранным агентом) попал в ДТП на трассе недалеко от города. ЧП случилось поздним вечером 27 мая. Как сообщали в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, в аварии никто не пострадал.

Участие в происшествии бывшей главы уральской столицы подтвердил его адвокат.

- Евгений Вадимович* в порядке. В ДТП никто не пострадал, - уточнил «КП-Екатеринбург» адвокат Евгения Ройзмана* Владислав Идамжапов.

Известно, что в ДТП два автомобиля получили механические повреждения. В дежурную часть поступило сообщение о случившемся от одного из его участников. Водители самостоятельно проехали в пункт оформления ДТП.

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