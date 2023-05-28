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НовостиПроисшествия28 мая 2023 6:48

В метро Екатеринбурга остановили движение из-за упавшего человека на пути

Пострадавший не смог подняться сам
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Движение на станциях восстанавливается

Движение на станциях восстанавливается

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском метрополитене экстренно остановили движение поездов. Такая мера стала вынужденной из-за падения человека на пути.

- На станции «Геологическая» человек шел вдоль путей, предположительно стало плохо. Упал на пути, подняться сам не смог, для того, чтобы его поднять, пришлось снимать напряжение, - подтвердил «КП-Екатеринбург» директор метрополитена Андрей Панаиотиди.

Остановка напряжения привела к остановке движения поездов. Пострадавшего подняли на платформу и вызвали скорую помощь, врачи его госпитализировали, о его состоянии неизвестно.

В настоящий момент на станции метро вернули напряжение. Движение поездов входят в график.

До этого на станции «Площадь 1905 года» также на рельсы упал человек. Тогда движение составов был парализовано несколько часов. Тогда на пути парень 18-ти лет.

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