Нарушителей находили у водоемов и в лесопарках. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Жители Екатеринбурга продолжают нарушать противопожарный режим, который действует на территории всей Свердловской области. Полицейские в минувшую субботу провели рейд, в ходе которого нашли нарушителей у городских водоемов и в лесопарках.

- Субботний рейд показал, что некоторые граждане совершенно безразлично относятся к опасности возникновения природных пожаров и трагическим последствиям, к которым они приводят. При обходе водоемов, расположенных в черте города, проверяющие выявили сразу несколько любителей пожарить мясо на открытом огне, несмотря на противопожарный режим, - уточняют в УМВД по Екатеринбургу.

Некоторые нарушители искренне возмущались на просьбы полицейских и сотрудников МЧС прекратить нарушать режим и разводить огонь.

- Основную же долю выявленных в ходе рейда правонарушений составили распитие алкоголя и появление в состоянии опьянения в общественных местах, а также мелкое хулиганство, - уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Рейды продолжат и в воскресенье, 28 мая. Нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

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