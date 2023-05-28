Нарушителей находили у водоемов и в лесопарках. Фото: УМВД по Екатеринбургу
Жители Екатеринбурга продолжают нарушать противопожарный режим, который действует на территории всей Свердловской области. Полицейские в минувшую субботу провели рейд, в ходе которого нашли нарушителей у городских водоемов и в лесопарках.
- Субботний рейд показал, что некоторые граждане совершенно безразлично относятся к опасности возникновения природных пожаров и трагическим последствиям, к которым они приводят. При обходе водоемов, расположенных в черте города, проверяющие выявили сразу несколько любителей пожарить мясо на открытом огне, несмотря на противопожарный режим, - уточняют в УМВД по Екатеринбургу.
Некоторые нарушители искренне возмущались на просьбы полицейских и сотрудников МЧС прекратить нарушать режим и разводить огонь.
- Основную же долю выявленных в ходе рейда правонарушений составили распитие алкоголя и появление в состоянии опьянения в общественных местах, а также мелкое хулиганство, - уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Рейды продолжат и в воскресенье, 28 мая. Нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru