Две сотни парашютистов-десантников потушили пожар на 12 тысячах гектаров

Вертолеты Авиалесоохраны обеспечивали переброску парашютистов-десантников с кромки на кромку пожара и выполняли точечные сбросы воды с водосливных устройств для снижения интенсивности горения
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Более 200 парашютистов-десантников Свердловской, Федеральной и Ханты-Мансийской Авиалесоохраны методом контролируемого отжига остановили распространение крупного лесного пожара на севере Среднего Урала.
Для остановки пожара парашютисты-десантники пускали навстречу его фронту огонь контролируемого встречного отжига.
- Вертолеты Авиалесоохраны обеспечивали переброску парашютистов-десантников с кромки на кромку пожара и выполняли точечные сбросы воды с водосливных устройств для снижения интенсивности горения, - сообщили в отделе по связям с общественностью ФБУ «Авиалесохрана».
Отмечается, что площадь локализации очага составила 12 тысяч гектаров.
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