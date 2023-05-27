Две сотни парашютистов-десантников потушили пожар на 12 тысячах гектаров

Вертолеты Авиалесоохраны обеспечивали переброску парашютистов-десантников с кромки на кромку пожара и выполняли точечные сбросы воды с водосливных устройств для снижения интенсивности горения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 200 парашютистов-десантников Свердловской, Федеральной и Ханты-Мансийской Авиалесоохраны методом контролируемого отжига остановили распространение крупного лесного пожара на севере Среднего Урала.

Для остановки пожара парашютисты-десантники пускали навстречу его фронту огонь контролируемого встречного отжига.

- Вертолеты Авиалесоохраны обеспечивали переброску парашютистов-десантников с кромки на кромку пожара и выполняли точечные сбросы воды с водосливных устройств для снижения интенсивности горения, - сообщили в отделе по связям с общественностью ФБУ «Авиалесохрана».

Отмечается, что площадь локализации очага составила 12 тысяч гектаров.

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