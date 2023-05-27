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НовостиПроисшествия27 мая 2023 12:15

В Богдановиче сотрудница Сбербанка помогла бабушке, которую хотели обокрасть мошенники

Пенсионерка хотела перевести аферистам 220 тысяч рублей
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Мошенники пытались убедить старушку оформить кредит, а потом перевести им деньги

Мошенники пытались убедить старушку оформить кредит, а потом перевести им деньги

Фото: Даниил ОПАРИН

В Богдановиче бдительная сотрудница Сбербанка помогла бабушке, которую хотели обокрасть мошенники. 23 мая пенсионерка пришла в отделение и попыталась перевести аферистам 220 тысяч рублей.

- В ходе беседы с женщиной установлено, что ей позвонил якобы сотрудник службы безопасности одного из Центробанков и сказал, что на ее имя мошенники оформляют кредит, а для того чтобы их поймать, нужно самостоятельно взять кредит на 220 000 рублей и перевести полученные средства на «безопасный счет», - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Руководство ОМВД по Богдановичскому району, начальник полиции подполковник Михаил Хребтов выразили глубокую благодарность сотрудникам банка. Благодаря совместному сотрудничеству пенсионерка не лишилась накоплений.

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