Фото: УФСБ по Свердловской области

Сотрудники ФСБ, ЦПЭ ГУ МВД России по Свердловской области, прокуратуры и МЧС нагрянули в уличные заведения Сортировки. По данным источника «КП-Екатеринбург», по результатам проверок выявлен ряд грубых нарушений в части санитарных и противопожарных норм

- У некоторых сотрудников предприятий общепита отсутствовали санитарные книжки, в заведениях нет условий для соблюдения личной гигиены персонала, а внутренняя отделка производственных помещений не соответствует СанПиН, - пояснил инсайдер.

В свердловском управлении ФСБ подтвердили причастность к рейдам.

- Проведена комплексная проверка шести предприятий общественного питания. На основании выявленных нарушений руководство предприятий будет привлечено к административной ответственности с назначением наказаний в виде крупных штрафов, – заявили в УФСБ по Свердловской области

Напомним, что в Тавде 24 человека отравились в ресторане японской кухни.

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