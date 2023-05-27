Ребенка обнаружили на улице академика Парина Фото: соцсети
В Академическом потерялась трехлетняя девочка. Как стало известно «КП-Екатеринбург», Информацию о малышке распространили в родительских чатах утром 27 мая. Девочку заметили на улице академика Парина.
- Как-то странно, что ребенок потерялся. Весь район в камерах, ее должны искать. Пока не было информации, что родители объявились, - рассказала «КП-Екатеринбург» местная жительница.
В полиции уже проверяют информацию.
- Информация о найденном несовершеннолетнем зарегистрирована в отделе полиции № 8. Сотрудники полиции проверят данные сведения, - сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
На девочке была фиолетовая юбка, белые сандали и футболка с Чебурашкой. Позже стало известно, что родители девочки нашлись. Полиция разбирается в случившемся.
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